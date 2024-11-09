Что делать, если лишили прав в другом регионе

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Если автовладельца лишили прав в другом городе, нет необходимости ехать туда за их возвратом. Юрист Юлия Цветкова рассказала о порядке действий в этой ситуации.

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Она объясняет, что в соответствии с п. 6 Правил возврата водительского удостоверения (Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1191), права можно получить в другом отделении Госавтоинспекции.

"К примеру, по месту жительства. Для этого требуется подать заявление за 30 дней до окончания срока лишения. Заявление может быть подано в письменной или электронной форме в подразделение, где были изъяты права", — отмечает юрист.

Цветкова привела случай, когда водитель не сдал права из-за их утраты, о чем есть документальное подтверждение в ГАИ.

"Потеря самой карточки в такой ситуации не является проблемой. Главное — приложить к заявлению копию документа о потере удостоверения с отметкой о её принятии в ГАИ", — добавляет Цветкова.

Если же заявление будет подано позже установленного срока в 30 дней, то в выбранном отделении откажут в выдаче прав, и водителю придётся возвращаться в тот город, где они были изъяты, заключает юрист.