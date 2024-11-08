Выбора нет — в ненастную погоду эти рекомендации помогут новичку за рулём авто

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В условиях непогоды (сильный дождь, буран, метель), когда поездку невозможно отложить, новичкам за рулем следует быть предельно осторожными.

Фото: flickr.com by Smallman12q, CC BY 2.0

Правила вождения в непогоду для начинающих:

Плавное управление: начинайте движение и тормозите плавно, избегая резких маневров.

Осторожность на поворотах: снижайте скорость перед поворотами и входите в них с особой аккуратностью.

Безопасная дистанция: соблюдайте увеличенную дистанцию от впереди идущего автомобиля, учитывая удлиненный тормозной путь на скользкой дороге.

Ограничение скорости: выбирайте разумную скорость, соответствующую дорожным условиям, и не превышайте допустимые значения.

Если поездку можно отложить, рекомендуется воспользоваться общественным транспортом. Однако для приобретения опыта вождения в непогоду, можно найти площадку и потренироваться самостоятельно. При этом необходимо:

Действовать осторожно и желательно под руководством опытного водителя или инструктора.

Изучить особенности поведения автомобиля в заносах (задняя ось начинает "гулять"). На переднеприводных авто спасает педаль газа (ни в коем случае не тормозить!), на заднеприводных — отловить поворотом руля в сторону заноса, тормозить, а полноприводные автомобили выводятся из заноса плавным добавлением газа.

Выполнять все движения плавно, избегая резких рывков.

Вождение в непогоду — это ценный опыт для всех водителей, независимо от их стажа. Подготовьтесь заранее, чтобы непогода не застала вас врасплох.

Планируйте поездки вовремя и тренируйтесь в безопасных условиях, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге в любую погоду.

Уточнения

Передний привод — компоновка и конструкция трансмиссии автомобиля, при которой создаваемый двигателем крутящий момент передаётся на передние колёса.





За́дний при́вод — конструкция трансмиссии автомобиля, когда крутящий момент, создаваемый двигателем, передаётся на задние колёса.



Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса.

