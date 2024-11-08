Выбора нет — в ненастную погоду эти рекомендации помогут новичку за рулём авто

В условиях непогоды (сильный дождь, буран, метель), когда поездку невозможно отложить, новичкам за рулем следует быть предельно осторожными.
Правила вождения в непогоду для начинающих:
Если поездку можно отложить, рекомендуется воспользоваться общественным транспортом. Однако для приобретения опыта вождения в непогоду, можно найти площадку и потренироваться самостоятельно. При этом необходимо:
Вождение в непогоду — это ценный опыт для всех водителей, независимо от их стажа. Подготовьтесь заранее, чтобы непогода не застала вас врасплох.
Планируйте поездки вовремя и тренируйтесь в безопасных условиях, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге в любую погоду.
Передний привод — компоновка и конструкция трансмиссии автомобиля, при которой создаваемый двигателем крутящий момент передаётся на передние колёса.
За́дний при́вод — конструкция трансмиссии автомобиля, когда крутящий момент, создаваемый двигателем, передаётся на задние колёса.
Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса.
Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.