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Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине

1:58
Авто

Многие российские автомобилисты при выборе топлива нередко полагаются на устаревшие стереотипы. Владелец сети автозаправочных станций в интервью порталу njcar.ru развенчал четыре самых распространённых мифа о бензине.

Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое заблуждение связано с октановым числом топлива. Водители часто считают, что чем выше октановое число, тем лучше качество бензина. Но это не так: октановое число определяет устойчивость топлива к детонации, а не его качество. Так, бензин АИ-92 может быть высококачественным, но из-за своих свойств не подходит для двигателей с высокой степенью сжатия.

Второй миф касается топлива с добавками, такими как G-Drive, Пульсар или ЭКТО. Многие считают, что они могут навредить двигателю. Однако эксперт утверждает обратное: очищающие присадки уменьшают нагар в камере сгорания и поддерживают инжекторы в чистоте, что, напротив, способствует улучшению работы двигателя и продлевает его срок службы.

Третье заблуждение — предположение, что автопроизводители рекомендуют топливо с высоким октановым числом ради выгоды, так как оно дороже. На самом деле, марки типа АИ-92 постепенно исчезают с мирового рынка, и многие бренды ориентируются на международные стандарты, где они уже не используются.

Некоторые ведущие автопроизводители адаптируют блоки управления двигателями под российские реалии, позволяя им работать на бензине АИ-92 и выше. Однако для турбированных двигателей лучше выбирать высокооктановое топливо, чтобы продлить срок службы агрегата.

Если в документации автомобиля указана необходимость заправки АИ-95, использование АИ-92 может привести к серьёзным проблемам с двигателем и настоятельно не рекомендуется.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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