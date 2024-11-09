Пять советов, как открыть замёрзший замок автомобиля зимой

Чтобы зимой открыть примерзшую дверь автомобиля, главное — действовать спокойно и аккуратно. Ошибочно думать, что горячая вода поможет: она может только усугубить ситуацию. Эксперты предлагают пять проверенных способов отогреть замёрзшую дверь.
Сначала стоит попробовать открыть остальные двери — возможно, одна из них окажется не заблокированной. В таком случае достаточно завести машину и включить обогрев, что постепенно разморозит весь автомобиль.
Второй совет — заранее приобрести специальное средство от обледенения дверей, которое можно найти в любом автомагазине. Оно быстро и безопасно помогает справиться с примерзшими замками.
Третья рекомендация — попробовать нагреть ключ с помощью зажигалки. Делать это нужно осторожно, чтобы пламя не коснулось пластиковых частей автомобиля.
Если автомобиль припаркован рядом с домом, можно использовать самодельную грелку, приложив к замку бутылку с горячей водой. Этот способ удобен, если нет доступа к специальным средствам.
Наконец, если поблизости есть розетка, можно воспользоваться феном, направив тёплый воздух на замок. Если же ни один из методов не помог, придётся вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в тёплый бокс. Этот способ затратен, но через час машина будет полностью разморожена и готова к поездке.
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