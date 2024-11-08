3 мифа о нарушениях от ГАИ, которых напрасно боятся даже опытные водители

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Чтобы побудить водителей соблюдать правила дорожного движения, сотрудники ГАИ иногда прибегают к мифам, которые порой воспринимаются как реальность даже опытными автомобилистами.

Портал njcar.ru выделил три популярных мифа, которые часто пугают водителей.

Один из самых распространённых мифов — это утверждение, что камеры в тоннелях фиксируют перестроения между полосами и выписывают за это штрафы. Считается, что система отслеживает, по какой полосе автомобиль въехал и выехал, и, если обнаруживается смена полосы, якобы возникает риск штрафа, так как разметка в тоннеле обычно обозначена сплошными линиями.

Однако на практике такие случаи не были зафиксированы, и вероятность появления подобных штрафов в ближайшее время крайне мала. Тем не менее, этот миф поддерживается, чтобы предотвратить рискованные манёвры и повысить безопасность в тоннелях.

Второй миф связан с "вафельной разметкой", которую часто можно встретить на крупных перекрестках. Автомобилисты полагают, что задержка на "вафельнице" дольше пяти секунд после включения красного света автоматически влечёт штраф в 1000 рублей по статье 12.13 КоАП.

Особенно этот миф популярен в Москве, где много перекрёстков с такой разметкой. Однако на большинстве из них камеры не работают, и разметка лишь напоминает водителям о необходимости соблюдать правила.

Третий миф касается муляжей камер фиксации нарушений. Эти устройства так искусно имитируют настоящие камеры, что их практически невозможно отличить, особенно в ночное время — некоторые из них даже оснащены инфракрасной подсветкой.

Однако муляжи можно распознать, если после нарушения водителю не приходит уведомление о штрафе. Кроме того, продвинутые навигаторы с актуальными базами данных могут указать точное расположение настоящих камер, что помогает избежать путаницы.