4 способа, как с помощью зимних шин уменьшить расход бензина

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Если затраты на топливо начинают серьёзно ощущаться, стоит задуматься о правильном подборе зимних шин. Портал njcar. ru отметил, что грамотно подобранная резина может уменьшить расход бензина и снизить топливные расходы на 1-2 литра на каждые 100 км.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Это достигается за счёт снижения сопротивления качению, которое зависит от нескольких ключевых характеристик шин.

Одной из важнейших является давление в шинах: при недостаточном давлении шины сильнее прогибаются, что увеличивает расход топлива из-за большего сопротивления качению.

Увеличив давление в пределах допустимого, можно уменьшить эту нагрузку, однако стоит помнить, что слишком накачанные шины могут ухудшить амортизацию, снизить комфорт в салоне и ухудшить сцепление с дорогой, что неблагоприятно для безопасности.

Материалы шин также влияют на их энергоэффективность. Чем жёстче и менее эластична резина, тем меньше деформаций она претерпевает при движении, что способствует экономии топлива. Эта особенность учтена при создании специальных энергосберегающих шин.

Рисунок протектора имеет значение: менее агрессивный рисунок снижает сопротивление качению и, соответственно, экономит топливо. Не меньшую роль играет и ширина шины — с увеличением ширины покрышки растёт её вес, что создаёт дополнительную нагрузку на двигатель и приводит к увеличению расхода топлива.

Сужение ширины, напротив, помогает снизить затраты: переход с 265 мм до 185 мм может сэкономить до 2 литров топлива на 100 км.

Размер радиуса шин также влияет на экономию топлива. На шоссе более крупные колёса снижают потери на трение, что полезно для экономии, но в городских условиях, где частые разгоны и торможения, меньший радиус предпочтительнее, так как требует меньше усилий от двигателя.

Поэтому для города подойдут шины с минимально допустимым радиусом, а для поездок по трассам лучше выбрать максимально допустимый радиус, указанный в руководстве автомобиля.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

