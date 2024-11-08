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Пять ключевых ошибок автовладельцев перед зимой, которые приводят к поломкам

2:06
Авто

Подготовка автомобиля к зиме — обязательный этап для любого автовладельца, однако многие совершают ошибки, которые могут привести к серьёзным проблемам с системой охлаждения и тормозами. Генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев поделился важными советами на эту тему.

Пять ключевых ошибок автовладельцев перед зимой, которые приводят к поломкам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Матвеев подчеркнул, что не все водители проверяют электролит в аккумуляторе на уровень и чистоту перед наступлением холодов.

"Если вы заметили металлические частицы, такие как хлопья или стружка, в электролите, замените аккумулятор. Это предотвратит возможное разрушение пластин в дальнейшем", — объясняет эксперт.

Также крайне важно контролировать состояние охлаждающей жидкости. Она должна быть чистой и находиться между средней и максимальной отметкой уровня. В противном случае возможно замерзание жидкости и проблемы с двигателем, уточняет Матвеев.

Не менее важно проверить патрубки и резиновые элементы системы охлаждения. Даже небольшие повреждения могут стать критичными при минусовых температурах и нарушить работу двигателя, предупреждает эксперт.

Матвеев советует заменить изношенные детали ходовой части до наступления холодов: сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора при низких температурах изнашиваются быстрее. Старые стеклоочистители также стоит обновить — резина на морозе становится жёсткой и менее эффективной.

Перед серьёзными заморозками обязательно проверьте тормозные колодки, диски, жидкость и цилиндры, иначе дефекты могут спровоцировать потерю управления на скользкой дороге, предостерегает Матвеев.

Не стоит забывать об обработке замков и резиновых уплотнителей дверей и других элементов автомобиля водоотталкивающими средствами, добавляет эксперт.

Для жителей северных регионов особое значение приобретает дополнительная теплоизоляция, включая специальные автомобильные одеяла для моторного отсека.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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