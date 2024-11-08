Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вам больше не придётся его выбрасывать: секретный способ сохранить чеснок до весны
Влетевший в топ со старой песней Агутин заставил коллег задуматься о ремиксах
Лучшие оттенки помады на зиму 2024, которые сделают ваш макияж идеальным
Тренер рассказал о преимуществах акробатики
Эффективные методы: как отучить собаку метить территорию
5 причин, почему Калининград — идеальное место для путешествия
Арктические леса усиливают глобальное потепление
Как сохранить зубы здоровыми: отказ от привычек, разрушающих эмаль
Российские туристы не могут покинуть круизный лайнер в Японии

200-летний мост вновь вышел из озера в американской Пенсильвании

0:50
Авто

Новостной портал WTAE Пенсильвании (США) сообщает, что мост Грейт-Кроссингс, построенный еще в 1818 году, вновь "вышел" из воды.

200-летний мост вновь вышел из озера в американской Пенсильвании
Фото: WTAE is licensed under Free More info

До 1940-х годов сооружение соединяло округа Фейетт и Сомерсет. Однако после строительства плотины ушло под воду — оказалось на глубине 15 метров. Тогда же под водой скрылись семь небольших населённых пунктов.

Спустя годы 200-летний старик-мост, который "помнит" всё, от угнанных авто и до затонувших лодок, показался из воды. Примечательно, что мост вновь появился на Хэллоуин.

Винс Клинкнер, менеджер по ресурсам в Youghiogheny River Lake, пояснил, что продолжительная засуха во многом способствовала появлению "старика". 

Уточнения

Пенсильва́ния — штат на Северо-Востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия.

О́круг — название различных военных и гражданских административно-территориальных или учётных единиц на территории, в том или ином государстве.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Взгляд из Италии: Газпром удивляет
Экономика и бизнес
Взгляд из Италии: Газпром удивляет Аудио 
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Авто
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается Аудио 
Популярное
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу

Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.

Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Последние материалы
Вам больше не придётся его выбрасывать: секретный способ сохранить чеснок до весны
Влетевший в топ со старой песней Агутин заставил коллег задуматься о ремиксах
Лучшие оттенки помады на зиму 2024, которые сделают ваш макияж идеальным
Тренер рассказал о преимуществах акробатики
Эффективные методы: как отучить собаку метить территорию
5 причин, почему Калининград — идеальное место для путешествия
Арктические леса усиливают глобальное потепление
Как сохранить зубы здоровыми: отказ от привычек, разрушающих эмаль
Российские туристы не могут покинуть круизный лайнер в Японии
Как правильно использовать мёд для борьбы с акне и улучшения текстуры кожи?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.