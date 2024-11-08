200-летний мост вновь вышел из озера в американской Пенсильвании

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Новостной портал WTAE Пенсильвании (США) сообщает, что мост Грейт-Кроссингс, построенный еще в 1818 году, вновь "вышел" из воды.

Фото: WTAE is licensed under Free More info

До 1940-х годов сооружение соединяло округа Фейетт и Сомерсет. Однако после строительства плотины ушло под воду — оказалось на глубине 15 метров. Тогда же под водой скрылись семь небольших населённых пунктов.

Спустя годы 200-летний старик-мост, который "помнит" всё, от угнанных авто и до затонувших лодок, показался из воды. Примечательно, что мост вновь появился на Хэллоуин.

Винс Клинкнер, менеджер по ресурсам в Youghiogheny River Lake, пояснил, что продолжительная засуха во многом способствовала появлению "старика".

Уточнения

Пенсильва́ния — штат на Северо-Востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия.



О́круг — название различных военных и гражданских административно-территориальных или учётных единиц на территории, в том или ином государстве.

