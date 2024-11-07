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Названы 7 случаев, когда трезвый водитель кажется пьяным при проверке

2:13
Авто

На дороге водители могут встретить сотрудников ГАИ, которые проводят проверки на трезвость. Иногда поводом для остановки и проверки могут служить неочевидные признаки, вызывающие у патрульных подозрения. В интервью порталу njcar.ru инспектор ДПС рассказал, что основным поводом для проверки служат видимые признаки неадекватного поведения или наличие пустых бутылок в салоне автомобиля.

Названы 7 случаев, когда трезвый водитель кажется пьяным при проверке
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Если полицейский замечает бутылки от алкоголя, это практически гарантирует проверку с помощью алкотестера. Даже если в бутылке остались лишь незначительные следы алкоголя, алкотестер может их обнаружить, и этого будет достаточно для составления протокола о вождении в нетрезвом состоянии.

Кроме того, полицейские могут обратить внимание на водителя, который активно жует жвачку или щелкает семечки — такие действия могут выглядеть как попытка скрыть запах алкоголя. Также подозрительно, если в холодную погоду водитель оставляет окна открытыми, что может указывать на желание проветрить салон. Курильщики часто открывают окна, но некоторые используют это как способ избавиться от запаха перегара. В итоге, даже безобидные на первый взгляд действия могут вызвать подозрение и привести к проверке.

Когда водитель отказывается остановиться по требованию инспектора ДПС, это тоже вызывает тревогу и может стать поводом для проверки на алкоголь. А если водитель носит темные очки вечером или ночью, полицейские могут предположить, что это попытка скрыть покрасневшие глаза — признак возможного опьянения.

Еще один важный аспект, на который обращают внимание инспекторы, — нервозное поведение водителя. Даже если у водителя в порядке документы и автомобиль исправен, нервозность может натолкнуть полицейских на подозрения. Конечно, у законопослушных водителей тоже бывают моменты беспокойства, но подобное поведение характерно и для тех, кто пытается скрыть недавнее употребление алкоголя. Мелкие детали и нюансы могут в итоге сыграть ключевую роль в решении инспектора провести проверку.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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