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Как выбрать надёжный антифриз и избежать подделок

2:59
Авто

Антифриз — это важнейший элемент системы охлаждения автомобиля, от качества которого зависит стабильная работа и срок службы двигателя. Рынок автохимии переполнен подделками, которые могут нанести серьёзный вред автомобилю. Разобраться, как выбрать надёжный антифриз и проверить его качество в домашних условиях, помогут простые рекомендации.

Как выбрать надёжный антифриз и избежать подделок
Фото: Wikipedia by fir0002, CC BY 2.0

Почему важен качественный антифриз

Антифриз выполняет несколько функций: предотвращает замерзание охлаждающей жидкости, защищает детали от коррозии, обеспечивает отвод тепла и поддерживает эластичность резиновых элементов системы. Качественный антифриз содержит специальные присадки, которые поддерживают все эти свойства, защищая двигатель от перегрева и повреждений.

Использование поддельного антифриза может обернуться серьезными проблемами: повреждения радиатора, коррозия металлических деталей, разрушение резиновых шлангов, образование отложений в системе. Это также может привести к увеличению расхода топлива и снижению срока службы моторного масла.

Как выбрать антифриз: основные признаки

Этикетка

Обратите внимание на маркировку: вид антифриза, температурные значения, стандарты (SAE, ISO), срок годности и данные производителя. Этикетка должна быть качественно наклеена, без следов переклеивания. Дополнительные защитные элементы, такие как выпуклый логотип или QR-код для проверки подлинности, также говорят в пользу оригинального продукта.

Цена

Качественный антифриз не может стоить слишком дешево, так как включает дорогие компоненты, такие как этиленгликоль. Если стоимость ниже 700 рублей за 5 литров, это может быть сигналом подделки.

Упаковка

Известные производители тщательно подходят к упаковке: качественная тара затрудняет подделку. Если антифриз продаётся в прозрачной таре, проверьте, чтобы содержимое было однородным, без осадка и помутнений.
Проверка качества антифриза в домашних условиях

Тест на кислотность

Добавьте треть чайной ложки пищевой соды в 50 мл антифриза. Если жидкость начнёт шипеть и пениться, это признак повышенной кислотности, что недопустимо.

Тест на горючесть

Контрафактные антифризы могут содержать технические спирты. Нагрейте немного антифриза до кипения и поднесите к нему зажженную спичку. Если антифриз вспыхнет, это подделка.

Тест на замерзание

Поместите немного антифриза в морозильную камеру. Он должен замерзать при температуре, указанной на этикетке.

Рекомендации по выбору продавца

Чтобы минимизировать риск покупки подделки, обращайтесь к проверенным продавцам и на фирменные АЗС, где продукция проходит строгий контроль качества.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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