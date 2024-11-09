Новый мотоцикл BMW F 450 GS: спортивный характер и внедорожные возможности

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BMW Motorrad представила в Европе концепт нового мотоцикла BMW F 450 GS 2025 года, который займет место между моделями G 310 и F 800/F 900. В фирменных гоночных цветах BMW — синем, белом и красном — новинка обещает продемонстрировать отличные внедорожные возможности и спортивный характер, которыми будут обладать серийные версии.

Фото: flickr.com by Zach Dischner, CC BY 2.0

Ключевая особенность мотоцикла — новый двухцилиндровый двигатель со смещением момента зажигания, который придаёт байку характерный звук и обеспечивает максимальную мощность на высоких оборотах. Производительность ограничена 48 л. с., что соответствует требованиям европейской категории водительских прав A2. Для снижения веса в конструкции двигателя используются магний и другие легкие материалы.

Подвеска BMW F 450 GS выполнена с использованием технологий от эндуро, участвующих в ралли-рейдах: перевернутая вилка и задний амортизатор с прогрессивным демпфированием — оба элемента полностью регулируемые. Благодаря лёгкой конструкции масса мотоцикла всего 175 кг, что приближает его к минимально допустимой массе для класса A2.

Мотоцикл также оснащен передовыми технологиями, включая систему ABS Pro, которая учитывает угол наклона рамы, и мощные тормоза. Среди режимов движения доступны несколько предустановленных вариантов, подходящих для разных условий. Информационная система представлена 6,5-дюймовым TFT-дисплеем с возможностью подключения смартфона через приложение BMW Connectivity, что обеспечивает доступ к множеству функций и информации.

Серийная версия мотоцикла BMW F 450 GS ожидается в продаже в 2025 году.

Уточнения

Двухцилиндровый двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, имеющий два цилиндра, работающих на общий коленвал.

