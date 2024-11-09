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Как избежать пожара в машине зимой: советы эксперта

1:15
Авто

В холодное время года случаи возгорания автомобилей происходят чаще, чем летом, и увеличивается количество механических поломок. Одной из распространенных причин пожаров является неправильный прогрев машины.

Как избежать пожара в машине зимой: советы эксперта
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0

Автоэксперт с 20-летним стажем Алексей Ефремов объясняет, что владельцам автомобилей с полисом ОСАГО компенсация в случае возгорания не выплачивается. Даже при наличии КАСКО выплаты возможны только при условии, что пожар включен в страховой договор как страховой случай.

Одной из ошибок, допускаемых водителями, является беспечный подход к прогреву: многие заводят машину ключом или с брелка и оставляют её работать без присмотра, чтобы она "погрелась во дворе". Ефремов предупреждает, что машину в это время необходимо контролировать. В противном случае возможны перегрев, блокировка клапана или короткое замыкание.

Эксперт также рекомендует перед началом зимнего сезона провести полное техобслуживание автомобиля. Важно проверить электрику, провести диагностику подвески, тормозной системы и рулевого управления, чтобы убедиться в полной исправности машины.

Уточнения

Предпусковой подогреватель двигателя — устройство, позволяющее прогреть двигатель безрельсового транспортного средства, не запуская его. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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