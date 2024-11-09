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Hyundai и Kia лидируют в аварийной статистике Москвы

1:29
Авто

В третьем квартале 2024 года уровень аварийности в Москве снизился на 11%. Однако, по данным аналитиков страхового дома ВСК и ГК "АвтоСпецЦентр", район Центрального административного округа (ЦАО) остается лидером по числу ДТП, на который пришлось 24% всех инцидентов.

Hyundai и Kia лидируют в аварийной статистике Москвы
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Самым опасным днем для поездок является пятница, когда зафиксировано 17% ДТП, за ней следуют четверг (16%) и понедельник с вторником (по 15% каждого дня). В числе районов, где жители чаще всего попадают в аварии, — ЦАО (24%), ЮВАО (19%), ЮАО (16%) и ТиНАО (13%). Более аккуратно ведут себя водители из ЮЗАО и САО, на которые приходится менее 5% всех аварий.

Наибольшее количество ДТП в этом году произошло с участием автомобилей марок Hyundai (9,5% от общего числа), Kia (9%), LADA (5,9%), Ford (3%), Mercedes-Benz (3%), Toyota (2,9%), Volkswagen (2,9%) и Skoda (2,7%).

По информации "АвтоСпецЦентра", средняя стоимость ремонта автомобиля после легкого ДТП составляет 40-80 тысяч рублей, при этом минимальная цена ремонта начинается от 25 тысяч рублей.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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