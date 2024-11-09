Кроссовер Geely Okavango с новыми опциями для российского климата

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Обновленный семиместный кроссовер Geely Okavango начал поступать в автосалоны России, включая дилерские центры АГ "Авилон". Как сообщил директор розничных продаж компании Илья Петров, на данный момент Geely Okavango составляет примерно 5% от общего объема продаж бренда, и ожидается рост этого показателя на 1-2% благодаря расширенному оснащению модели.

Фото: Wikipedia by Zoerides, CC BY-SA 4.0

Кроссовер предлагается в двух комплектациях: Luxury и Flagship. Модель адаптирована к российским условиям и оснащена электрообогревом всей поверхности лобового стекла, что является улучшением по сравнению с обогревом только зоны стеклоочистителей.

В топовой версии Flagship Geely Okavango включает современные системы безопасности. Среди них — система контроля полосы движения с функцией удержания в полосе (LKA) и экстренного удержания (ELKA), предотвращающая случайное отклонение автомобиля и возможное столкновение с другими машинами. Кроссовер также оснащен системой автоматического экстренного торможения (AEB), которая предупреждает о препятствиях и автоматически активирует торможение при необходимости, используя радар и камеру для распознавания объектов.

Другие функции топовой комплектации включают интеллектуальную систему управления дальним светом (IHBC), которая автоматически переключает свет в зависимости от дорожной обстановки, и адаптивный круиз-контроль (ACC), поддерживающий безопасное расстояние до других автомобилей и способный останавливать и снова запускать машину без резких маневров.

Geely Okavango — просторный кроссовер с неизмененной технической частью, оснащенный 2,0-литровым четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 325 Нм. В сочетании с 7-ступенчатой трансмиссией с двойным "мокрым" сцеплением, автомобиль отличается хорошей динамикой и экономичным расходом топлива — 7,7 литра на 100 км в смешанном цикле.

Цена на обновленный Geely Okavango начинается от 3 528 990 рублей, с возможностью снижения до 3 078 990 рублей при покупке в кредит или по программе Trade-in.

Уточнения

Geely Haoyue — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с 2020 года. На внешнем рынке автомобиль называется Geely Okavango в честь Дельты Окаванго в Ботсване.



