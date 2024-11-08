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Замерзла дверь авто: как избежать повреждений при отогреве

1:23
Авто

Чтобы отогреть замерзшую дверь автомобиля зимой, важно действовать спокойно и правильно, избегая горячей воды, которая может только усугубить ситуацию. Автоэксперты делится советами, как безопасно справиться с этой проблемой.

Замерзла дверь авто: как избежать повреждений при отогреве
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Первое, что стоит сделать, — проверить все двери. Возможно, одна из них откроется. В таком случае можно запустить двигатель и включить обогрев салона, чтобы постепенно отогреть машину изнутри.

Также полезно иметь при себе специальное средство — размораживатель замков, который продается в авто-магазинах. Этот доступный и эффективный спрей поможет быстро справиться с примерзшим замком.

Если размораживатель не помог, можно осторожно подогреть ключ зажигалкой, но при этом следует избегать контакта пламени с пластиковыми деталями автомобиля, чтобы не повредить их.

Если автомобиль припаркован рядом с домом, может помочь пластиковая бутылка с горячей водой, приложенная к замку, которая работает как самодельная грелка.

Еще один вариант — использование фена, если рядом есть розетка. Если же все попытки не помогли, остается вызов эвакуатора и перегон автомобиля в теплый бокс. Это затратный метод, но он эффективно решает проблему: через час в тепле можно будет безопасно отправиться в путь.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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