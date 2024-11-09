Подготовка к зиме: какую роль играет замена моторного масла

Технический эксперт компании Sintec Group Павел Бахарев рассказал, почему замена моторного масла перед зимой является важным шагом для продления срока службы двигателя. С наступлением холодов масло становится более вязким, что усложняет его циркуляцию и может затруднить запуск двигателя в мороз. Использование старого или неподходящего масла не обеспечивает надежной защиты от износа, а потому своевременная замена масла перед зимой помогает избежать проблем и снижает риск повреждений двигателя.
Старое или неподходящее масло скапливает продукты сгорания и износа, что повышает вероятность загустевания в холод. В сильный мороз масло может терять текучесть, что плохо влияет на работу двигателя и может привести к его повреждению. Поэтому замена масла перед зимним периодом особенно важна для старых автомобилей, где двигатель уже подвергся износу.
При выборе зимнего масла важно обратить внимание на его вязкость: масла с низкой вязкостью (например, 0W-…) лучше подходят для холодного климата, поскольку остаются текучими и быстро поступают к деталям двигателя при запуске. Масла с более высокой вязкостью (10W-…; 15W-…) могут загустевать при низких температурах, что приводит к увеличению износа при холодном старте.
Специалисты рекомендуют для зимы использовать синтетические масла, такие как PAO (Polyalphaolefin) и GTL (Gas-to-Liquid). Эти масла производятся из газа, имеют высокую устойчивость к окислению, дольше сохраняют свои свойства и надежно защищают двигатель от износа, особенно при экстремальных перепадах температур и увеличенных интервалах замены. Они также обладают высокой устойчивостью к сдвиговым нагрузкам, обеспечивая защиту двигателя даже при активной эксплуатации в мороз.
Для автомобилей с большим пробегом полезно использовать масла с добавками, восстанавливающими уплотнения и минимизирующими утечку масла. Такие масла помогают поддерживать эластичность резиновых деталей двигателя, а их моющие свойства позволяют предотвращать отложения, что особенно важно для изношенных двигателей.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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