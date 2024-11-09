Зима проверяет на прочность: китайские автомобили и их проблемы

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

С наступлением холодов в России автовладельцы китайских машин начали сталкиваться с рядом проблем. Водители жалуются на сбои в работе автомобилей марок Chery и Omoda, особенно заметные после первых заморозков. Среди наиболее распространенных проблем — дребезжание, посторонние скрипы и гул, а также сбои в работе системы. Дилеры, отвечая на жалобы клиентов, объясняют это "естественными" шумами.

Фото: pxhere.com

В автомобилях Omoda, помимо общих неисправностей, владельцы отмечают неточные показания датчиков давления в колесах и сбои в работе обогрева лобового стекла. Из-за этого стекло может запотевать кружками или полосками, что снижает видимость.

Автоэксперт Андрей Трой отметил, что такие "зимние проблемы" не уникальны для китайских автомобилей, но сбои происходят чаще, чем у других марок. Среди наиболее частых неисправностей — быстрая разрядка аккумулятора, недостаточная тепло- и шумоизоляция, сбои в работе бортовых систем, датчиков и отопителей.

При этом эксперт подчеркнул, что китайские производители приложили усилия для адаптации своих автомобилей к российским климатическим условиям, но морозы продолжают выявлять слабые места в их конструкции.

Уточнения

Omoda — подразделение китайской компании Chery, основанное в 2022 году. Впервые марка была представлена в России и Казахстане в октябре 2022 года. Первой моделью компании является Omoda C5.



