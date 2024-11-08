Переход на онлайн-формат не повысит стоимость обучения в автошколах

Переход российских автошкол на онлайн-обучение не должен привести к повышению стоимости курсов. Автоэксперт Максим Кадаков отметил, что внедрение дистанционного формата может даже снизить затраты учебных заведений.
"Приобретение оборудования и организация трансляций обходятся дешевле, чем аренда помещений", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что при длительном использовании оборудования расходы автошкол окупятся. Однако Кадаков напомнил, что экзамены для будущих водителей по-прежнему необходимо сдавать в очном формате.
Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.
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