Переход на онлайн-формат не повысит стоимость обучения в автошколах

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Переход российских автошкол на онлайн-обучение не должен привести к повышению стоимости курсов. Автоэксперт Максим Кадаков отметил, что внедрение дистанционного формата может даже снизить затраты учебных заведений.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

"Приобретение оборудования и организация трансляций обходятся дешевле, чем аренда помещений", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при длительном использовании оборудования расходы автошкол окупятся. Однако Кадаков напомнил, что экзамены для будущих водителей по-прежнему необходимо сдавать в очном формате.

Уточнения

Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.

