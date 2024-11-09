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Перекупщики раскрыли свои методы продаж: что работает лучше всего

1:25
Авто

Члены сообщества "Союз профессионалов авторынка" поделились результатами исследования, которое выявило наиболее эффективные способы продажи автомобилей, используемые перекупщиками.

Перекупщики раскрыли свои методы продаж: что работает лучше всего
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Основные методы продаж

Доски объявлений

Большинство перекупщиков (64%) предпочитают размещать автомобили на досках объявлений. Это самый популярный и проверенный способ, который позволяет охватить широкую аудиторию.

Социальные сети

Около 23% опрошенных считают социальные сети эффективной площадкой для продажи. В эту категорию входят каналы, чаты и различные платформы, где можно найти заинтересованных покупателей.
Продажа через комиссию в автосалоне
8% респондентов выбирают продажу автомобиля через автосалон, который выполняет роль посредника. При этом салон получает свой процент от продажи, но избавляет продавца от многих организационных вопросов.

Перепродажа через других перекупов

Этот метод выбрали 4% опрошенных. В данном случае автомобили продаются другим перекупщикам, которые затем ищут окончательного покупателя.

Аукционы

Наименее популярный способ — аукционы, на которые ориентируется лишь 1% перекупщиков. Тем не менее, аукционы могут быть эффективными при продаже редких и специфичных автомобилей.

Уточнения

Спекуля́цияполучение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи. По сути, любую торговую операцию можно считать спекулятивной.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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