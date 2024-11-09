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Suzuki Jimny: плюсы, минусы и советы по обслуживанию

4:02
Авто

Suzuki Jimny — простой, утилитарный внедорожник, ставший почти культовым. Этот автомобиль, известный своей надежностью и нетипичным дизайном, выпускали на протяжении 30 лет, за это время дважды обновив его экстерьер и интерьер. В Россию официально поставлялись только машины японской сборки.

Suzuki Jimny: плюсы, минусы и советы по обслуживанию
Фото: wikipedia by EurovisionNim, CC BY-SA 4.0

В 2012 году Jimny прошел второй рестайлинг, коснувшийся внешнего вида и салона, но критических изменений в технической части с 2004 года не было. Основные доработки касались двигателя, который адаптировали под экологические нормы и совершенствовали коробку передач.

Преимущества и недостатки

Плюсы:
Надежный и экономичный;
Подходит как для городской среды, так и для бездорожья;
Высокий дорожный просвет — 190 мм.
Минусы:
Недостаток динамики;
Жесткая подвеска ("козлит" даже на асфальте);
Минимум комфорта и слабое оснащение;
Мало места на заднем ряде и небольшой объем багажника;
Высокая стоимость кузовных запчастей.

Двигатель и модификации

В Россию поставляли версию с атмосферным двигателем объемом 1,3 литра мощностью 85 л. с. с двумя фазорегуляторами, что близко к совершенству по ресурсу — до 300 000 километров. Однако к 150 000 км может увеличиться угар масла, требуя замены маслосъемных колпачков. Примерно к 180 000-200 000 км потребуется замена цепи ГРМ, так как гидрокомпенсаторов здесь нет и нужно регулировать тепловые зазоры.

Из Европы завозились дизельные версии Jimny с мотором Renault K9K. Дизель отличается хорошим ресурсом, особенно после решения проблемы с шатунными вкладышами в 2012 году. Также из Японии поступали праворульные Jimny с 0.66-литровым турбомотором K6A (64 л. с.), который, хотя и интересен, требует замены турбины и цепи после 100 000 км, а также поршневых колец позже.

Трансмиссия и полный привод

Jimny комплектовался 5-ступенчатой МКПП R72, которая выдерживает до 150 000 км при умеренном использовании. Без интенсивных нагрузок износ подшипников проявляется ближе к 150 000 км, а к 200 000 км могут потребоваться замены синхронизаторов. Автоматическая коробка передач Aisin TW-40LE, несмотря на свою медлительность, обладает высоким ресурсом и ремонтопригодностью — до 300 000 км.

Полный привод Jimny прочен и выдерживает тяжелые условия, но многое зависит от пробега по бездорожью. Со временем потребуется ремонт раздатки, мостов и валов, однако при хорошем обслуживании и умеренных нагрузках они служат более 200 000 км.

Эксплуатационные особенности и проблемы

Подвеска у Jimny пружинная и зависимая, что обеспечивает жесткость, но делает езду тряской. С возрастом первым делом изнашиваются резинометаллические узлы из-за воздействия грязи и времени. Рулевое управление отличается надежностью и простотой. У некоторых моделей с мотором 0.66 отсутствует гидроусилитель, который, если установлен, может начать подтекать после 100 000 км.

Слабые места в Jimny — это кондиционер и радиатор печки, которые не всегда справляются со своими задачами на должном уровне. Множество автомобилей на вторичном рынке могут быть переоборудованы для езды по бездорожью, причем чаще всего дорабатывают подвеску, реже — узлы полного привода.

Уточнения

Suzuki Jimny — компактный внедорожник, выпускающийся Suzuki с 1970 года. Впервые название Jimny введено в 1970 году Suzuki для обозначения компактных внедорожников.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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