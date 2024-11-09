Что нужно знать о парковке во дворах, на природе и рядом со стройками

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Парковка автомобиля может показаться простой задачей, однако существует множество нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы избежать штрафов и других неприятностей. Эксперты "СберАвто" напомнили о важных правилах и рекомендациях, которые помогут правильно выбирать место для остановки и парковки.

Фото: commons.wikimedia.org by Н005, PDM

Парковка во дворах

Во дворах существуют строгие ограничения на парковку: нельзя оставлять автомобиль на детских площадках, тротуарах, газонах, а также перекрывать проезды, велодорожки и пешеходные зоны. Также запрещено парковаться ближе 5 метров от мусорных контейнеров (если не предусмотрены специальные парковочные места) и менее чем в 10 метрах от входов в магазины — даже если входы используются только для погрузки товаров.

Парковка рядом со стройками

Если рядом с парковочным местом находится стройплощадка, лучше не оставлять автомобиль напротив въезда или выхода со строительной территории. Крупногабаритная техника может нуждаться в дополнительном пространстве для маневров, и парковка рядом с такой зоной может создать препятствие. Хотя формального запрета нет, безопаснее найти альтернативное место.

Внимание на знаки и разметку

В торговых центрах и на парковках с диагональной разметкой важно обращать внимание на указатели, регулирующие направление движения, зоны для пешеходов и повороты. Игнорирование разметки или знаков может привести к аварии, за которую ответственность понесет водитель, нарушивший правила.

Особенности парковки на дорогах с разной инфраструктурой

В городе запрещена парковка на однополосных улицах со сплошной разделительной линией или трамвайными путями посередине, если для проезда остается менее трех метров. За пределами города нельзя останавливаться, если расстояние до противоположного края дороги или до разделительной линии составляет менее трех метров. Также, если установлены знаки "Главная дорога", парковка на проезжей части запрещена — можно останавливаться только на обочине.

Парковка на природе

При парковке на природе действуют особые правила. Например, в заповедниках, заказниках и национальных парках не только запрещено парковаться, но и ограничен въезд автомобилей. В водоохранных зонах требуется соблюдать дистанцию: к морю нельзя подъезжать ближе чем на 500 м, для рек и ручьев охранная зона составляет от 50 до 200 м, в зависимости от их размеров.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.







