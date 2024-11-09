Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найдена тихая альтернатива Гоа: пляжный отдых без шума и суеты
Гендиректор Союзмолока рассказал, почему дорожает молоко
Что скрывает манка: почему эту кашу лучше избегать
Почему кулинары прокалывают яйца перед варкой
Шикарный урожай томатов на зависть соседям. Посадите правильные растения рядом
Автомобили с миллионами на одометре: кто прошёл дальше всех
Питбуль: не только охранник, но и нежный друг семьи
Как достичь идеальной формы за 3 месяца? Рассказываем
Тайна гробницы Чингисхана: почему монголы не хотят, чтобы её нашли

Что нужно знать о парковке во дворах, на природе и рядом со стройками

2:39
Авто

Парковка автомобиля может показаться простой задачей, однако существует множество нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы избежать штрафов и других неприятностей. Эксперты "СберАвто" напомнили о важных правилах и рекомендациях, которые помогут правильно выбирать место для остановки и парковки.

Что нужно знать о парковке во дворах, на природе и рядом со стройками
Фото: commons.wikimedia.org by Н005, PDM

Парковка во дворах
Во дворах существуют строгие ограничения на парковку: нельзя оставлять автомобиль на детских площадках, тротуарах, газонах, а также перекрывать проезды, велодорожки и пешеходные зоны. Также запрещено парковаться ближе 5 метров от мусорных контейнеров (если не предусмотрены специальные парковочные места) и менее чем в 10 метрах от входов в магазины — даже если входы используются только для погрузки товаров.

Парковка рядом со стройками
Если рядом с парковочным местом находится стройплощадка, лучше не оставлять автомобиль напротив въезда или выхода со строительной территории. Крупногабаритная техника может нуждаться в дополнительном пространстве для маневров, и парковка рядом с такой зоной может создать препятствие. Хотя формального запрета нет, безопаснее найти альтернативное место.

Внимание на знаки и разметку
В торговых центрах и на парковках с диагональной разметкой важно обращать внимание на указатели, регулирующие направление движения, зоны для пешеходов и повороты. Игнорирование разметки или знаков может привести к аварии, за которую ответственность понесет водитель, нарушивший правила.

Особенности парковки на дорогах с разной инфраструктурой
В городе запрещена парковка на однополосных улицах со сплошной разделительной линией или трамвайными путями посередине, если для проезда остается менее трех метров. За пределами города нельзя останавливаться, если расстояние до противоположного края дороги или до разделительной линии составляет менее трех метров. Также, если установлены знаки "Главная дорога", парковка на проезжей части запрещена — можно останавливаться только на обочине.

Парковка на природе
При парковке на природе действуют особые правила. Например, в заповедниках, заказниках и национальных парках не только запрещено парковаться, но и ограничен въезд автомобилей. В водоохранных зонах требуется соблюдать дистанцию: к морю нельзя подъезжать ближе чем на 500 м, для рек и ручьев охранная зона составляет от 50 до 200 м, в зависимости от их размеров.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.


 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Наука и техника
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет Аудио 
Как заставить денежное дерево расти
Садоводство, цветоводство
Как заставить денежное дерево расти Аудио 
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Садоводство, цветоводство
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство Аудио 
Популярное
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота

Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.

Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Сводка с фронта: страшная цена Курской авантюры, Зеленский заявил, что прекращение огня — это не для него
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как заставить денежное дерево расти
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Последние материалы
Подозреваемый в деле Лиама Пейна заявил, что сам убит горем из-за гибели друга
Космическая арифметика: сколько придётся переплатить по ипотеке в трёх крупнейших городах России
Кому в России жить хорошо? В сети активно обсуждают гонорары популярных российских актёров
Алкоголь и кофе после 60: польза или миф
11 ошибок, которых следует избегать в путешествии по тропическому лесу
Как не допустить разряда аккумулятора из-за дополнительных устройств
Компания Energy Investments выкупила акции Latvijas gaze у Газпрома
Как микробы в кишечнике могут запускать болезнь Паркинсона
Кружевные вещи, которые сделают ваш образ дорогостоящим и стильным
Как защитить машину от угона и коррозии — практические советы для автовладельцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.