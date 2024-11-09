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Как не допустить разряда аккумулятора из-за дополнительных устройств

2:40
Авто

Автоэксперт Алексей Ревин объяснил почему нештатные устройства в автомобиле могут привести к проблемам с питанием и износу аккумулятора, особенно в зимний период, когда на систему ложится повышенная нагрузка.

Как не допустить разряда аккумулятора из-за дополнительных устройств
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Источник энергии — генератор
В современных автомобилях генератор — единственный источник электричества при работающем двигателе. Он рассчитан на обеспечение основных систем питания, таких как освещение, подогрев и управление двигателем, даже на холостом ходу. Однако его мощности может не хватить для подзарядки аккумулятора, если в машине используются дополнительные устройства.

Роль аккумулятора
Аккумуляторная батарея выполняет функцию запуска двигателя, после чего основное питание электрических систем берет на себя генератор. Зимой особенно важно проверять состояние аккумулятора, поскольку холодный климат снижает его эффективность, а дополнительные потребители энергии увеличивают нагрузку.

Основные штатные потребители
Ключевыми потребителями энергии являются системы управления двигателем (20-25 А) и освещение (15-20 А). Хотя большинство штатных потребителей, таких как обогрев стекол и зеркал, работают короткое время и отключаются автоматически, в холодное время они включаются сразу при запуске двигателя, создавая высокую нагрузку на аккумулятор. Если поездка короткая, аккумулятор может не успеть восстановить заряд, особенно если используются дополнительные устройства.

Нештатные устройства и дополнительные потребители энергии
Дополнительные устройства можно разделить на те, что работают только при включенном двигателе, и те, что продолжают потреблять энергию даже при выключенном зажигании. В случае, если устройства, такие как сигнализация, видеорегистраторы или аудиосистемы, неправильно подключены, они могут продолжать потреблять ток на стоянке, разряжая аккумулятор. Устройства, подключаемые к прикуривателю, в этом плане безопасны, так как гнездо прикуривателя обесточивается при выключенном зажигании.

Контроль напряжения бортовой сети
Для поддержания нормального уровня заряда аккумулятора важно контролировать напряжение бортовой сети. Оно должно составлять не менее 12,6-12,8 В на холостом ходу, а в идеале — около 14,1-14,5 В при движении, что свидетельствует о зарядке аккумулятора.

Уточнения

Автомоби́льный генера́тор — устройство, обеспечивающее преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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