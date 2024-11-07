Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешественник поделился неожиданными открытиями на борту ледокола
Метеозависимость и питание: что убрать из рациона, чтобы облегчить состояние
Хронический стресс: как поддерживать себя в трудные периоды
Праздничный салат с курицей: готовим вместе с удовольствием
Чем обработать теплицу на зиму: лучшие способы защиты для садоводов
Что притягивает кошек к вашей одежде: раскрываем секреты
Как быстро обновить ванную без ремонта и больших затрат
Килиана Мбаппе не вызвали в сборную Франции
Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку с дерева снимает плохо

Спустя тридцать лет в озере в США нашли угнанный Nissan 240SX

1:27
Авто

Nissan 240SX, угнанный в 1992 году, был найден в озере Гастон недалеко от границы между Вирджинией и Северной Каролиной (США), сообщает The Drive.

Спустя тридцать лет в озере в США нашли угнанный Nissan 240SX
Фото: The drive by Virginia State Police is licensed under Free More info

Поисково-спасательная группа полиции штата Вирджиния ныряла там во время учений с использованием гидролокатора и нашла затонувший Nissan. Каким образом оказался автомобиль в озере, из-за аварии или его туда сбросили, не разглашается.

ТС, пролежавшее несколько десятков лет в воде, находится в ужасном состоянии. Кажется, что только выдвижные фары сохранились в своем "первозданном виде".

Полиция штата изучает заявление об угнанном авто, поданное еще в 1992 году.

Nissan 240SX — компактный спортивный автомобиль, был представлен японской компанией в 1989 году на североамериканском рынке. Модели 1989 и 1990 годов выпуска оснащались двигателем в 140 л.с., предлагались с 5-ступенчатой механической, либо с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. С 1994 года выдвижные фары были заменены на стационарные. Последний 240SX сошёл с конвейера 23 июля 1998 года.

 

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.
 

Гидролока́тор сона́р — средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Авто
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены Аудио 
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Популярное
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского

Андрей Ермак придумал схему по закрытию кейса Курской авантюры. Банковая сделает предложение новому президенту США Трампу о их готовности покинуть Курщину.

Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Кандидат на пост главы МОК объяснил отстранение россиян
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Последние материалы
Как быстро обновить ванную без ремонта и больших затрат
Килиана Мбаппе не вызвали в сборную Франции
Николай Картозия заявил, что Сарик Андреасян даже кошку с дерева снимает плохо
Спустя тридцать лет в озере в США нашли угнанный Nissan 240SX
США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Мировой рынок алмазов столкнулся с серьёзным кризисом
Основные правила применения пептидной косметики для омоложения лица
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Путин ответил, кто может называть себя русским
Российские компании могут получить налоговые льготы в ОАЭ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.