Спустя тридцать лет в озере в США нашли угнанный Nissan 240SX

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Nissan 240SX, угнанный в 1992 году, был найден в озере Гастон недалеко от границы между Вирджинией и Северной Каролиной (США), сообщает The Drive.

Фото: The drive by Virginia State Police is licensed under Free More info

Поисково-спасательная группа полиции штата Вирджиния ныряла там во время учений с использованием гидролокатора и нашла затонувший Nissan. Каким образом оказался автомобиль в озере, из-за аварии или его туда сбросили, не разглашается.

ТС, пролежавшее несколько десятков лет в воде, находится в ужасном состоянии. Кажется, что только выдвижные фары сохранились в своем "первозданном виде".

Полиция штата изучает заявление об угнанном авто, поданное еще в 1992 году.

Nissan 240SX — компактный спортивный автомобиль, был представлен японской компанией в 1989 году на североамериканском рынке. Модели 1989 и 1990 годов выпуска оснащались двигателем в 140 л.с., предлагались с 5-ступенчатой механической, либо с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. С 1994 года выдвижные фары были заменены на стационарные. Последний 240SX сошёл с конвейера 23 июля 1998 года.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.





Гидролока́тор сона́р — средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения.

