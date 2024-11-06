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Автоэксперт высказался об инициативе о красном сигнале для нарушителей скорости

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Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с NewsInfo.Ru раскритиковал идею о красном сигнале для нарушителей скорости.

Автоэксперт высказался об инициативе о красном сигнале для нарушителей скорости
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили законопроект о повсеместном внедрении системы, которая будет информировать водителей о нарушении скоростного режима красным сигналом сразу после фиксации. Это якобы нужно для повышения внимания водителей и предотвращения ДТП.

"Этот сигнал может создать путаницу у водителей, которые подумают, что перед ними светофор", — сказал Попов.

Он выступил против такой инициативы, но предложил альтернативу.

"Можно внедрить систему SMS-уведомлений, чтобы водитель сразу получал информацию о нарушениях, будь то неправильная парковка или превышение скорости. Это не требует внесения изменений в федеральный закон о дорогах и дорожной деятельности", — сказал Попов.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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