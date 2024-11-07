Протектор изношен — стоит ли брать восстановленные шины

Восстановленные шины, которые представляют собой старые изделия с новой резиновой поверхностью и повторно нарезанным протектором, являются наиболее доступным вариантом по сравнению с новыми.
Они часто используются в качестве альтернативы новым зимним шинам. Однако экономия на стоимости не всегда оправдывает себя с точки зрения эффективности и безопасности. Это подтвердили тесты немецкой организации ADAC, результаты которых изучили журналисты издания 32CARS.RU.
Несмотря на это, восстановленные шины часто применяются на грузовиках и другом специфическом транспорте. Когда протектор изнашивается, покупка дешёвых восстановленных шин может показаться хорошей идеей.
Но стоит помнить, что шины — это единственный элемент автомобиля, который напрямую контактирует с дорогой, и от их качества зависит безопасность.
В России закон требует, чтобы высота протектора была не менее 1,6 мм, но эксперты рекомендуют для зимней резины не менее 4 мм.
Альтернати́ва — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей.
Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.
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