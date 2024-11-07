С первыми холодами в России начали сбоить китайские авто

После наступления первых заморозков владельцы автомобилей "Chery" и "Omoda" столкнулись с рядом неприятных проблем. Автомобили издают странные скрипы, гулы и дребезжания, а электроника периодически сбоит.
По словам владельцев, дилерские центры списывают шумы на "естественные" явления. Однако для владельцев "Omoda" особенно проблематичными стали неисправности датчиков давления в шинах и проблемы с обогревом лобового стекла, из-за которых оно запотевает полосами и кругами, затрудняя обзор.
Автомобилисты отмечают, что проблемы не являются критичными, но существенно раздражают, особенно запотевание стекол и посторонние звуки. Владельцы китайских автомобилей опасаются, что зимой ситуация может ухудшиться.
Автоэксперт Андрей Трой в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ отметил, что зимние проблемы у китайских автомобилей в целом аналогичны проблемам других марок, но встречаются чаще. К ним относятся быстрая разрядка аккумулятора, слабая тепло- и шумоизоляция, сбои в работе бортовой электроники, датчиков и отопительных систем.
Несмотря на это, китайские производители предпринимают усилия по адаптации своих автомобилей к российским условиям. Однако одним из серьезных недостатков остается небольшой срок эксплуатации таких машин: они рассчитаны всего на 5-8 лет.
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