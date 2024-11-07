С первыми холодами в России начали сбоить китайские авто

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

После наступления первых заморозков владельцы автомобилей "Chery" и "Omoda" столкнулись с рядом неприятных проблем. Автомобили издают странные скрипы, гулы и дребезжания, а электроника периодически сбоит.

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По словам владельцев, дилерские центры списывают шумы на "естественные" явления. Однако для владельцев "Omoda" особенно проблематичными стали неисправности датчиков давления в шинах и проблемы с обогревом лобового стекла, из-за которых оно запотевает полосами и кругами, затрудняя обзор.

Автомобилисты отмечают, что проблемы не являются критичными, но существенно раздражают, особенно запотевание стекол и посторонние звуки. Владельцы китайских автомобилей опасаются, что зимой ситуация может ухудшиться.

Автоэксперт Андрей Трой в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ отметил, что зимние проблемы у китайских автомобилей в целом аналогичны проблемам других марок, но встречаются чаще. К ним относятся быстрая разрядка аккумулятора, слабая тепло- и шумоизоляция, сбои в работе бортовой электроники, датчиков и отопительных систем.

Несмотря на это, китайские производители предпринимают усилия по адаптации своих автомобилей к российским условиям. Однако одним из серьезных недостатков остается небольшой срок эксплуатации таких машин: они рассчитаны всего на 5-8 лет.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.





Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

