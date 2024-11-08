Можно ли избежать штрафов за езду на МКПП без допуска

Многие новички выбирают автошколы, где обучение проходит на автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП), так как это позволяет легче сдать экзамен. Однако в будущем такая подготовка может создать проблемы. Представитель ГАИ рассказал, как избежать штрафов за вождение автомобиля с механической коробкой передач (МКПП) для тех, кто учился на "автомате".
Опытные водители утверждают, что управление машиной с "механикой" позволяет лучше чувствовать автомобиль, понимать процессы разгона и торможения и даже развивать динамику слабомощных двигателей. Механическая коробка также дает возможность тормозить двигателем, безопасно снижая скорость на пониженных передачах, что помогает экономить топливо. Пересесть с "механики" на "автомат" обычно легко, но наоборот — вызывает трудности.
При этом в водительских удостоверениях указывается отметка "АТ", запрещающая управлять автомобилями с механической коробкой передач. Водителям с такой отметкой, севшим за руль машины с МКПП, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей (ст. 12.7 КоАП РФ). Чтобы избежать этого, эксперты советуют сразу обучаться вождению на машинах с механической трансмиссией.
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