Можно ли избежать штрафов за езду на МКПП без допуска

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Многие новички выбирают автошколы, где обучение проходит на автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП), так как это позволяет легче сдать экзамен. Однако в будущем такая подготовка может создать проблемы. Представитель ГАИ рассказал, как избежать штрафов за вождение автомобиля с механической коробкой передач (МКПП) для тех, кто учился на "автомате".

Фото: Wikipedia by Pommeau, CC BY-SA 4.0

Опытные водители утверждают, что управление машиной с "механикой" позволяет лучше чувствовать автомобиль, понимать процессы разгона и торможения и даже развивать динамику слабомощных двигателей. Механическая коробка также дает возможность тормозить двигателем, безопасно снижая скорость на пониженных передачах, что помогает экономить топливо. Пересесть с "механики" на "автомат" обычно легко, но наоборот — вызывает трудности.

При этом в водительских удостоверениях указывается отметка "АТ", запрещающая управлять автомобилями с механической коробкой передач. Водителям с такой отметкой, севшим за руль машины с МКПП, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей (ст. 12.7 КоАП РФ). Чтобы избежать этого, эксперты советуют сразу обучаться вождению на машинах с механической трансмиссией.