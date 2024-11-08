Штраф за обычные вещи в багажнике: что нельзя оставлять в машине

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Многие водители знают, что перевозка запрещенных веществ в автомобиле может привести к серьезным проблемам с законом. Однако, как оказалось, в багажнике могут находиться и на первый взгляд обычные вещи, за которые можно получить штраф. Представитель ГАИ рассказал о случаях, когда за перевозимые предметы водителям грозит наказание.

За что можно получить штраф:

Перевозка велосипеда с открытым багажником. Если при перевозке велосипед закрывает номерной знак из-за приоткрытой крышки багажника, это может привести к штрафу и даже лишению прав за управление транспортным средством с закрытым номером. Домашнее вино или настойки. Если объем перевозимого домашнего алкоголя превышает 10 литров, водителю может быть выписан штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Нарушения при перевозке оружия. Охотники рискуют получить штраф от 500 до 1 000 рублей и потерять оружие, если не соблюдают правила его перевозки. Перевозка мяса диких животных. Если в машине окажется крупный кусок мяса кабана или лося без необходимых документов, водителя могут обвинить в браконьерстве и оштрафовать на сумму от 500 до 4 тысяч рублей (ст. 8.37 КоАП РФ). Незаконный вывоз деревьев и кустарников. Перевозка выкопанных из леса березок или елочек для посадки на участке также наказуема штрафом от 20 до 40 тысяч рублей по ст. 8.28 КоАП РФ.

Эти примеры подчеркивают, что не все вещи можно перевозить в машине без последствий. Даже за привычные предметы, такие как домашний алкоголь или несоответствующую перевозку велосипеда, можно получить штраф, если не соблюдать правила.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа.



