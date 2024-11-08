Почему проезд на желтый может привести к лишению прав

Проезд на желтый сигнал светофора может обернуться для водителей серьезными последствиями, вплоть до лишения прав. Хотя многим кажется, что желтый сигнал не запрещает движение, в последнее время судебная практика подтверждает вину водителей в подобных ситуациях, особенно если это нарушение зафиксировано камерами или произошло ДТП.
Так, Московский городской суд вынес решение в пользу другого участника движения, пострадавшего в аварии из-за водителя, проехавшего на желтый свет и помешавшего завершить маневр тем, кто начал движение на разрешающий сигнал. Аналогичное решение было принято 6-м кассационным судом в отношении водителя, который оправдывал свой проезд на желтый невозможностью экстренно остановиться. Суд указал, что, поскольку за ним не было машин, водитель мог безопасно остановиться. Похожее решение было вынесено и Урайским городским судом ХМАО, где видеозапись доказала, что экстренное торможение в данном случае было бы возможным.
В Москве такие нарушения чаще всего фиксируются камерами, которые в первый раз выписывают штраф в 1000 рублей (по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ). Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 5000 рублей и возможное лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Светофо́р — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.
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