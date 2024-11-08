Почему проезд на желтый может привести к лишению прав

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Проезд на желтый сигнал светофора может обернуться для водителей серьезными последствиями, вплоть до лишения прав. Хотя многим кажется, что желтый сигнал не запрещает движение, в последнее время судебная практика подтверждает вину водителей в подобных ситуациях, особенно если это нарушение зафиксировано камерами или произошло ДТП.

Так, Московский городской суд вынес решение в пользу другого участника движения, пострадавшего в аварии из-за водителя, проехавшего на желтый свет и помешавшего завершить маневр тем, кто начал движение на разрешающий сигнал. Аналогичное решение было принято 6-м кассационным судом в отношении водителя, который оправдывал свой проезд на желтый невозможностью экстренно остановиться. Суд указал, что, поскольку за ним не было машин, водитель мог безопасно остановиться. Похожее решение было вынесено и Урайским городским судом ХМАО, где видеозапись доказала, что экстренное торможение в данном случае было бы возможным.

В Москве такие нарушения чаще всего фиксируются камерами, которые в первый раз выписывают штраф в 1000 рублей (по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ). Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 5000 рублей и возможное лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Уточнения

Светофо́р — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

