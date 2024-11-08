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Монеты в подстаканнике: маленькая привычка, большие риски

0:57
Авто

Некоторые автомобилисты имеют привычку оставлять монеты в подстаканниках в салоне автомобиля, считая это удобным. Ведь металлические денежные знаки могут понадобиться в любой момент. Однако лучше хранить их в кошельке или кармане, а не в салоне машины, поскольку это чревато неприятными последствиями.

Монеты в подстаканнике: маленькая привычка, большие риски
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Почему не стоит оставлять монеты в подстаканнике?

На первый взгляд, кажется, что одна или две монетки не будут мешать. Но со временем их количество может увеличиться, и тогда подстаканник превращается в место для хранения мелочи. Монеты начинают греметь, раздражая водителя и пассажиров, а главное — представляют собой источник потенциальной опасности.

В критической ситуации монеты могут разлететься по салону, отвлекая водителя в самый неподходящий момент. Это особенно опасно, когда внимание на дороге должно быть максимально сосредоточенным.

Уточнения

Подстака́нник — подставка, охватывающая и поддерживающая стеклянный стакан, в большинстве своём цилиндрической формы.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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