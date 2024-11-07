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Чтоб не стать заложником Морфея, водителю авто нужно помнить об этом

1:52
Авто

В России нет законодательных ограничений на непрерывное управление автомобилем. Решение о том, продолжать ли движение или отдохнуть, остается за водителем. Важно трезво оценить свое состояние. Засыпание за рулем чревато тем, что водитель неосознанно может отпустить руль и выехать на встречную полосу.

Чтоб не стать заложником Морфея, водителю авто нужно помнить об этом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что более опасно для водителя: монотонная трасса или интенсивное городское движение?

На первый взгляд, в городе заснуть сложнее. Однако с точки зрения утомляемости город более опасен, особенно в жару.

Час управления автомобилем в городских условиях эквивалентен шести часам физического труда. Городское движение создает высокую нагрузку на нервную систему и глаза, а выхлопные газы усугубляют ситуацию.

Для холериков опаснее монотонная езда, а для флегматиков — интенсивное движение. В обоих случаях утомление наступает быстрее.

Лучшее средство от сонливости — сон, хотя бы 10-20 минут.

Не рекомендуется бороться с сонливостью с помощью чая или кофе. Их эффект кратковременен, а после окончания действия сонливость усиливается. 

Сонливость часто возникает после еды. Особенно опасны 20 минут после приема пищи, когда начинается процесс усвоения.

Отвлечь от сна может разговор с пассажиром или спокойная музыка. Снизить сонливость можно, понизив температуру в салоне.

При первых признаках сонливости следует остановиться, отдохнуть — поспать.

Для временного избавления от сна можно помассировать уши, надавить затылком на подголовник, помассировать шею, потереть ладони и сделать межпальцевый массаж.

Уточнения

Морфе́й — бог добрых (пророческих, или лживых) сновидений в греческой мифологии.
 

Холе́рик (греч. χολή [холе] «желчь») — один из четырёх типов темперамента в классификации Гиппократа. Человека холерического темперамента можно охарактеризовать как быстрого, порывистого, способного отдаваться делу со страстностью, преодолевать значительные трудности

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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