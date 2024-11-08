Как сохранить чистоту в подстаканниках автомобиля: простой лайфхак

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Подстаканники в автомобиле часто используются не только для напитков, но и для хранения мелких вещей, таких как монеты. Однако извлечение мелочи из подстаканников может быть затруднительным, и они быстро загрязняются, а чистить их неудобно.

Фото: lada.ru by Официальный сайт АО "АвтоВАЗ"

Хитрые водители нашли простой способ поддерживать чистоту и удобство подстаканников — использовать формочки для капкейков. Эти вкладыши, будь то из бумаги или пластика, позволяют сохранить подстаканники чистыми: достаточно периодически заменять формочки, и уборка не потребуется. Кроме того, благодаря формочкам мелкие предметы легко вынимаются вместе с вкладышем.

Уточнения

Подстака́нник — подставка, охватывающая и поддерживающая стеклянный стакан, в большинстве своём цилиндрической формы.

