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Кого выбрали лучшими на премии ТОП-5 АВТО 2023

1:04
Авто

6 ноября прошла двенадцатая церемония награждения Национальной премией "ТОП-5 АВТО", где ведущие российские автоэксперты и журналисты выбрали лучшие автомобили в пяти ключевых категориях и присудили титул Car of the Year — "Автомобиль года".

Кого выбрали лучшими на премии ТОП-5 АВТО 2023
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Победители в основных категориях:

Компактный автомобиль/кроссовер — JAECOO J7
Среднеразмерный автомобиль/кроссовер — AITO SERES M5
Большой автомобиль/кроссовер — JETOUR X90 Plus
Электрический автомобиль — HONGQI E-HS9
Коммерческий автомобиль — ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус)

Специальные награды:

Лучший PR-департамент автопроизводителя — JETOUR
Лучший департамент маркетинга автопроизводителя — "АВТОВАЗ"
Авто-персона года — Геннадий Баранов, директор EXEED Cars Rus

Главным событием церемонии стало вручение титула "Автомобиль года". По итогам 2023 года им стал GEELY MONJARO, признанный лучшим автомобилем на российском рынке.

Уточнения

Geely Monjaro — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с 2022 года. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Geely Xingyue L, адаптированную для эксплуатации в российских условиях.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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