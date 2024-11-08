Кого выбрали лучшими на премии ТОП-5 АВТО 2023

6 ноября прошла двенадцатая церемония награждения Национальной премией "ТОП-5 АВТО", где ведущие российские автоэксперты и журналисты выбрали лучшие автомобили в пяти ключевых категориях и присудили титул Car of the Year — "Автомобиль года".
Компактный автомобиль/кроссовер — JAECOO J7
Среднеразмерный автомобиль/кроссовер — AITO SERES M5
Большой автомобиль/кроссовер — JETOUR X90 Plus
Электрический автомобиль — HONGQI E-HS9
Коммерческий автомобиль — ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус)
Лучший PR-департамент автопроизводителя — JETOUR
Лучший департамент маркетинга автопроизводителя — "АВТОВАЗ"
Авто-персона года — Геннадий Баранов, директор EXEED Cars Rus
Главным событием церемонии стало вручение титула "Автомобиль года". По итогам 2023 года им стал GEELY MONJARO, признанный лучшим автомобилем на российском рынке.
Geely Monjaro — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с 2022 года. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Geely Xingyue L, адаптированную для эксплуатации в российских условиях.
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