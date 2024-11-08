Кого выбрали лучшими на премии ТОП-5 АВТО 2023

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6 ноября прошла двенадцатая церемония награждения Национальной премией "ТОП-5 АВТО", где ведущие российские автоэксперты и журналисты выбрали лучшие автомобили в пяти ключевых категориях и присудили титул Car of the Year — "Автомобиль года".

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Победители в основных категориях:

Компактный автомобиль/кроссовер — JAECOO J7

Среднеразмерный автомобиль/кроссовер — AITO SERES M5

Большой автомобиль/кроссовер — JETOUR X90 Plus

Электрический автомобиль — HONGQI E-HS9

Коммерческий автомобиль — ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус)

Специальные награды:

Лучший PR-департамент автопроизводителя — JETOUR

Лучший департамент маркетинга автопроизводителя — "АВТОВАЗ"

Авто-персона года — Геннадий Баранов, директор EXEED Cars Rus

Главным событием церемонии стало вручение титула "Автомобиль года". По итогам 2023 года им стал GEELY MONJARO, признанный лучшим автомобилем на российском рынке.

Уточнения

Geely Monjaro — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с 2022 года. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Geely Xingyue L, адаптированную для эксплуатации в российских условиях.



