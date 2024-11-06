Такое забавное зеркало было на многих авто в азиатских странах, пока не появилась камера заднего вида

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Камерами заднего вида сегодня никого не удивишь. Они становятся уже обязательным атрибутом в современных авто.

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Однако что-то ведь предшествовало им. К примеру, у Nissan Serena 1996 года выпуска было необычное зеркало сзади, которое позволяло водителю увидеть, что находится прямо за авто, подъехать задним ходом к бордюру, заметить низкие или небольшие препятствия.

Зеркало заднего вида — небольшое и, конечно же, не все проблемы можно было бы решить с помощью нее, однако, по мнению Nissan, это стало разумным нововведением в эпоху, когда ещё не было камер.

Кстати, в США почтовые фургоны до сих пор снабжаются такими необычными зеркалами сзади.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.





Камера заднего вида — видеокамера соединённая с монитором, которая дополняет или заменяет зеркало заднего вида.



