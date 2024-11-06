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Почему на горном серпантине авто ведёт себя странно — не тянет, а тормоза перегреваются

2:52
Авто

Покорение гор представляет собой серьезный вызов как для водителя, так и для транспортного средства. Мощность традиционных двигателей внутреннего сгорания снижается по мере подъема в гору из-за уменьшения атмосферного давления и содержания кислорода. На каждый километр подъема мощность падает примерно на 10%.

Почему на горном серпантине авто ведёт себя странно — не тянет, а тормоза перегреваются
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Дизельные двигатели более чувствительны к недостатку давления и кислорода, чем бензиновые. Однако следует отметить, что указанные значения относятся к атмосферным двигателям, не оснащенным турбонаддувом.

На высоте до 3500-4000 метров организм здорового человека обладает способностью компенсировать недостаток кислорода за счет физиологических механизмов адаптации. Повышая частоту и глубину дыхания, организм увеличивает объем потребляемого воздуха, что позволяет ему получать необходимое количество кислорода.

Аналогичный принцип используется в автомобилях, когда они поднимаются на возвышенности. Для компенсации снижения плотности воздуха на большой высоте и обеспечения достаточной подачи кислорода в двигатель автомобиль регулирует соотношение топливно-воздушной смеси, увеличивая объем подаваемого воздуха.

Однако и у человека, и у автомобилей есть пределы способности компенсировать недостаток кислорода. На высотах выше 3500-4000 метров организм человека может не справляться с восполнением дефицита кислорода, что приводит к развитию симптомов горной болезни. Аналогично автомобили могут иметь трудности с обеспечением достаточной подачи кислорода на экстремальных высотах, что приводит к снижению производительности и увеличению расхода топлива.

Поднимаясь в горы на автомобиле, необходимо соблюдать следующие правила:

На высоте 2000-3500 метров:

* Делайте остановки каждые 500 метров подъема.
* Выйдите из машины, пройдитесь, насладитесь живописными видами.

На высоте выше 3500 метров:

* Увеличьте частоту остановок до каждых 100-150 метров подъема.
* В случае перегрева двигателя не доливайте воду в расширительный бачок (усугубите только ситуацию).

Когда вы будете спускаться, мощность будет возвращаться к мотору с каждым километром, но тормоза этому совсем не обрадуются. У авто с АКПП очень велики шансы перегреть тормоза конкретно. Правда, в случае механики из-за возможности тормозить двигателем все совсем не так страшно.

Но не нужно бояться горных дорог. Нужно быть просто внимательным к своему авто и понимать, что происходит и тогда путешествие по извилистым серпантинам доставит вам огромное удовольствие.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.

Серпанти́н (фр  serpentin от лат. serpens, serpentis — «змея») — извилистая дорога (или её участки с крутыми витками и петлями), как лента серпантин.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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