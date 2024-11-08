Контроль автотоваров усилят в России: введут маркировку и блокировку на кассах

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В России планируют ужесточить контроль за оборотом автомобильных масел и запчастей, так как уровень подделок среди импортной продукции превысил 50%. Предлагается внедрить систему блокировки контрафактных товаров на кассах и ввести обязательную маркировку для всех видов технических жидкостей и запчастей.

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Инициатива обсуждалась на круглом столе в комитете по регламенту Совета Федерации с участием представителей Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора и отраслевых ассоциаций.

После слушаний председатель комитета Вячеслав Тимченко направил в Минпромторг и Правительство РФ письма с предложением подключить автомобильные детали и смазочные материалы к государственной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ).

Согласно документу, планируется блокировать продажу контрафактных смазочных материалов и автомобильных жидкостей на кассах, если они не зарегистрированы в ГИС МТ. Сенаторы намерены внести изменения в постановление Правительства № 1944, регулирующее доступ к этой системе. Отсутствие данных о товаре в ГИС МТ станет основанием для запрета его реализации.

Эти меры могут затронуть все организации, связанные с продажей и использованием автомобильных товаров, включая маркетплейсы и СТО.

Уточнения

Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.



