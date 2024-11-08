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В Подмосковье увеличат стоимость техосмотра с января 2025 года

1:12
Авто

С 1 января 2025 года стоимость техосмотра в Московской области повысится почти на 7,4%. Это ежегодное увеличение тарифов на технический осмотр транспортных средств связано с пересмотром расценок, сообщают автоэксперты со ссылкой на проект постановления правительства региона.

В Подмосковье увеличат стоимость техосмотра с января 2025 года
Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin, CC BY-NC-ND 2.0

Согласно проекту, стоимость техосмотра для различных категорий транспорта изменится следующим образом: для мотоциклов плата вырастет с 359 до 386 рублей, для легковых автомобилей — с 1 052 до 1 130 рублей. Владельцам грузовых машин техосмотр обойдется в 2 537 рублей, а для автобусов максимальная стоимость составит 2 429 рублей.

Эти изменения направлены на покрытие расходов станций техосмотра и повышение заработной платы специалистов, обслуживающих автомобили. Повышение тарифа является частью государственной программы, которая ежегодно индексирует цены на обязательные услуги.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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