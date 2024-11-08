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Как избежать штрафа при объезде ямы на дороге: советы юриста

1:58
Авто

На дороге может произойти что угодно, и не всегда получается объехать внезапное препятствие или яму, не нарушив правила. Пересекать сплошную линию для объезда таких помех кажется рискованным, особенно если поблизости автоинспектор с радаром.

Как избежать штрафа при объезде ямы на дороге: советы юриста
Фото: Wikipedia by z22, CC BY-SA 3.0

Автоюрист Антон Палюлин объяснил как поступать в подобных случаях. Он подчеркнул, что пересечение сплошной линии разметки, как правило, запрещено, но существуют исключения, когда такой манёвр может быть оправдан.

По словам Палюлина, если на дороге установлены временные знаки, позволяющие объезд через сплошную линию, водители могут следовать этим указаниям — обычно это связано с дорожными работами или другими изменениями движения. В случае глубоких ям на дороге водитель может использовать обочину для безопасного манёвра, но при этом нужно вернуться на полосу сразу после объезда.

Кроме того, если установлены знаки о плохом состоянии дороги, водитель обязан снизить скорость до безопасного уровня, чтобы преодолеть неровности без выезда на встречную полосу.

Палюлин отметил, что если водитель был остановлен инспектором за объезд ямы с пересечением сплошной, важно объяснить обстоятельства. Если сотрудник ГИБДД квалифицирует это нарушение как часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ, предусматривающую лишение прав, следует напомнить, что при объезде препятствий действуют менее строгие нормы. Часть 3 статьи 12.15 КоАП РФ предусматривает штраф до 1500 рублей за такой манёвр без лишения прав.

Если инспектор настаивает на своём, Палюлин рекомендует попросить его составить схему нарушения и акт о состоянии дорожного покрытия, чтобы зафиксировать размеры и глубину ямы для возможной защиты прав водителя.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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