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Опасности дешевого бензина: почему АИ-92 не подходит всем автомобилям

1:07
Авто

Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Changan" Александр Солончук рассказал о рисках использования дешевого бензина АИ-92 для автомобиля.

Опасности дешевого бензина: почему АИ-92 не подходит всем автомобилям
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

По его словам, бензин АИ-92 совместим с большинством современных двигателей, и однократное его применение не нанесет ущерба мотору. Однако в ряде случаев использование АИ-92 может быть небезопасным.

Если двигатель рассчитан на топливо с более высоким октановым числом, применение бензина АИ-92 может вызвать детонацию, что опасно для двигателя. В моторах с высоким коэффициентом сжатия такое топливо также снижает мощность и экономичность.

Замена рекомендованного АИ-95 или АИ-98 на АИ-92 может привести к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и цилиндров, а также к ухудшению работы системы впрыска.

Солончук подытожил, что важно строго следовать рекомендациям производителя автомобиля в вопросе выбора топлива.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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