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Автосервисы повышают стоимость нормо-часа из-за нехватки кадров

1:28
Авто

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE провела анализ поведения автовладельцев в 2024 году, сравнив основные показатели с прошлым годом. За первые девять месяцев 2024 года средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей в FIT SERVICE составил 10 050 рублей, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Автосервисы повышают стоимость нормо-часа из-за нехватки кадров
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

По словам директора сети FIT SERVICE Татьяны Овчинниковой, рост среднего чека — это тенденция, характерная для всего рынка автосервисов. На динамику влияет множество факторов: помимо высокой инфляции, отмечается рост стоимости нормо-часа на 16% из-за дефицита квалифицированных кадров.

В 2024 году также изменилось отношение автовладельцев к обслуживанию: они стали более экономными и стремятся продлить срок службы своих автомобилей, что приводит к увеличению объема и сложности ремонтных работ.

Средний чек вырос и за счет увеличения количества нормо-часов на одного клиента (+17%), что указывает на более масштабные работы при каждом визите. При этом расходы на мелкий ремонт и запчасти изменились незначительно — рост составил 5-7% в годовом выражении, поэтому их влияние на средний чек было минимальным.

Уточнения

Станция технического обслуживания  — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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