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Снижение спроса на автокредиты: россияне берут меньше займов на автомобили

1:58
Авто

В октябре россияне оформили автокредиты на сумму более 165 млрд рублей, что почти на треть ниже показателей сентября, но на уровне аналогичного периода прошлого года, сообщают в ВТБ. Такое снижение спроса связано с высоким уровнем покупок в сентябре, когда многие стремились приобрести автомобили перед ожидаемым повышением утильсбора.

Снижение спроса на автокредиты: россияне берут меньше займов на автомобили
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Дополнительными факторами, которые ограничивают спрос на автокредиты, стали высокие рыночные ставки и макропруденциальные надбавки, а также ужесточение условий со стороны Центробанка.

"Автосегмент, как и ипотека с потребительскими кредитами, испытывает "похолодание". Высокие ставки и изменившиеся условия сдерживают спрос, особенно на машины с пробегом, в отличие от новых, которые поддерживаются субсидированными программами производителей с более доступными условиями, — отметил начальник управления "Автокредитование" ВТБ, Алексей Бочарников. — С учетом прогнозов по ключевой ставке и дальнейших планов регулятора, эти трудности на рынке автокредитования могут затянуться".

Тем не менее за 10 месяцев этого года, по данным ВТБ, россияне оформили автокредиты на сумму более 2 трлн рублей, что на 66% выше показателя за тот же период прошлого года. Основной спрос приходится на новые автомобили, в том числе благодаря госпрограммам и субсидированным программам производителей, предлагающим более выгодные условия, чем стандартные автокредиты. В октябре около 57% сделок в ВТБ было заключено на покупку новых машин, среди которых лидируют отечественные и китайские марки.

Сроки кредитования также изменились: в этом году клиенты ВТБ заключают договоры в среднем на 6 лет по сравнению с 5,8 годами в прошлом.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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