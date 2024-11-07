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LADA Largus 2019-2020: оптимальный выбор для тех, кто ищет вместительное авто ценой до миллиона

1:34
Авто

Еще недавно покупатели могли приобрести новый автомобиль за 900 тысяч рублей, но теперь с этой суммой выбор ограничен только моделями с пробегом, если это не новая Granta или Niva. Тем не менее эксперты советуют рассмотреть LADA Largus.

LADA Largus 2019-2020: оптимальный выбор для тех, кто ищет вместительное авто ценой до миллиона
Фото: Wikipedia by Dogs.barking.duster.rolling, CC BY-SA 4.0

За выделенный бюджет можно найти LADA Largus 2019-2020 годов выпуска. Если же хочется приобрести версию кросс с повышенным клиренсом и внедорожными элементами, придется выбирать модели постарше на год-полтора.

LADA Largus оснащается вазовским двигателем объемом 1,6 литра: 8-клапанным на 87 л. с. или 16-клапанным с мощностью 106 л. с. Оба мотора зарекомендовали себя как достаточно надежные, но важно своевременно менять ремень ГРМ. Для двигателя с меньшей мощностью также рекомендуется заменить водяной насос и приводной ремень, так как помпа может заклинить.

Салон автомобиля, выполненный в стиле Renault Logan, не блещет качеством материалов и удобством посадки. В LADA Largus используется 5-ступенчатая механическая коробка передач, к надежности которой нареканий нет. Подвеска также показала себя устойчивой и надежной даже на плохих дорогах.

На рынке можно встретить и семиместные версии LADA Largus, но третий ряд рассчитан преимущественно на детей из-за ограниченного пространства.

Уточнения

LADA Largus — российский автомобиль малого класса, представляющий собой переименованный и приспособленный под российский рынок автомобиль Dacia Logan MCV первого поколения (2006 г.), созданный на платформе «В0» и выпускавшийся в Румынии. Является продуктом СП «Renault-Nissan-АвтоВАЗ».

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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