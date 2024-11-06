Новый этап развития SsangYong в России: корейские кроссоверы KGM Actyon появятся в продаже в 2025 году

В России начнут продаваться автомобили корейского производства под брендом KGM, сообщает Quto.
Это новое название известной в России компании SsangYong Motor Company, которая в 2022 году вошла в состав конгломерата KG Group и была переименована в KG Mobility (KGM).
Сейчас производитель сосредоточился на выпуске кроссоверов. Последняя модель — кроссовер KGM Actyon — была представлена летом прошлого года.
Автомобили бренда, предназначенные для российского рынка, проходят сертификацию. Начало продаж запланировано на первый квартал 2025 года.
В линейку KGM войдут автомобили с полным и передним приводом, но точный модельный ряд будет объявлен позже.
Дистрибьютор обещает уделить большое внимание послепродажному обслуживанию: владельцы автомобилей смогут оценить высокое качество сервиса и доступность запасных частей.
KG Mobility сокращённо KGM — южнокорейская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира расположена в Сеуле. С 1988 по 2023 год называлась SsangYong Motor Company. Название SsangYong означает «два дракона». Ssang переводится дословно «пара».
Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.
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