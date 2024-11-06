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Новый этап развития SsangYong в России: корейские кроссоверы KGM Actyon появятся в продаже в 2025 году

1:00
Авто

В России начнут продаваться автомобили корейского производства под брендом KGM, сообщает Quto.

Новый этап развития SsangYong в России: корейские кроссоверы KGM Actyon появятся в продаже в 2025 году
Фото: KGM is licensed under Free More info

Это новое название известной в России компании SsangYong Motor Company, которая в 2022 году вошла в состав конгломерата KG Group и была переименована в KG Mobility (KGM).

Сейчас производитель сосредоточился на выпуске кроссоверов. Последняя модель — кроссовер KGM Actyon — была представлена летом прошлого года.

Автомобили бренда, предназначенные для российского рынка, проходят сертификацию. Начало продаж запланировано на первый квартал 2025 года.

В линейку KGM войдут автомобили с полным и передним приводом, но точный модельный ряд будет объявлен позже.

Дистрибьютор обещает уделить большое внимание послепродажному обслуживанию: владельцы автомобилей смогут оценить высокое качество сервиса и доступность запасных частей.

Уточнения

KG Mobility сокращённо KGM — южнокорейская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира расположена в Сеуле. С 1988 по 2023 год называлась SsangYong Motor Company. Название SsangYong означает «два дракона». Ssang переводится дословно «пара».
 

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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