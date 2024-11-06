Простой способ вернуть потускневшим пластиковым обтекателям фар первоначальный вид

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Со временем пластиковые обтекатели фар головного света теряют яркость, что ухудшает не только внешний вид автомобиля, но и качество освещения дороги. Однако эту проблему можно решить.

Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, CC BY-SA 2.0

Для этого вам понадобятся тюбик зубной пасты и зубная щётка (учтите, что после процедуры щётку нельзя использовать для чистки зубов).

Круговыми движениями (желательно) полируйте фару в течение некоторого времени — от пары минут или до тех пор, пока не достигните желаемого результата. Затем немного подождите и смойте остатки водой. Такая "полировка" своими руками весьма эффективна. "Новенькие" пластиковые обтекатели фар вновь будут радовать глаз и не подведут в пути.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.





Тюбик — вид упаковки для пасты, геля.

