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Избавляемся от запаха потных ног в салоне авто: эффективные способы

2:12
Авто

Какой бы комфортной и дорогой ни была ваша обувь, ноги все равно продолжают потеть. И к вечеру в салоне авто такой неприятный запах, от которого не спасут порой даже самые лучшие ароматизаторы.

Избавляемся от запаха потных ног в салоне авто: эффективные способы
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

На начальном этапе может помочь кондиционер для обуви. Его стоимость составляет примерно 200 рублей, и он способен прослужить около месяца. Однако стоит учитывать, что в запущенных случаях эффективности кондиционера может не хватить.

Если ситуация запущена, на помощь придет проверенное бабушкино средство — пищевая сода. Она не только доступна, но и эффективно справляется с даже самыми стойкими запахами пота, исходящими от любимых туфлей. Рецепт применения очень прост: на ночь в каждый башмак нужно засыпать по две столовые ложки соды и равномерно распределить по внутренней поверхности. Утром сыпь нужно удалить, а туфли протереть тряпочкой, после чего можно спокойно отправляться на работу.

Тем не менее, существует и более сильное средство, чем сода. В любой аптеке можно недорого приобрести формидрон — специальный препарат на основе формальдегида, который способен вернуть обуви свежесть даже в самых запущенных случаях. Этот раствор не только дезинфицирует, но и устраняет запахи.

Прежде чем использовать формидрон, необходимо тщательно вымыть обувь, извлечь стельки и дать им просохнуть. Затем с помощью ватного диска обильно обработать и стельки, и саму обувь этим средством, после чего поместить их в обычный полиэтиленовый пакет на два дня. По истечении этого времени достать обувь и оставить ее еще несколько часов проветриваться, желательно на свежем воздухе, например, на даче. После всех этих процедур можно смело надевать обувь. Да, потребуются желание и время для этих "процедур". Но оно того стоит.

Дерматологи рекомендуют менять обувь, как только появляется характерный запах. Однако для некоторых все же оптимальный вариант — содержать обувь в чистоте, мыть и проветривать.

Чтобы в салоне авто сохранить приятный запах, можно под коврики насыпать кофе или положить кофейные зерна

Уточнения

Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.
 

Дерматология — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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