Рекомендации по регулировке зеркал для безопасности

Настройка зеркал: простое решение для безопасности

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Неправильно настроенные зеркала заднего вида могут создать так называемое "слепое пятно", представляющее собой область, не видимую в зеркале. В результате водитель может не заметить другую машину, что во время смены полосы может привести к аварии.

Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Существует множество инструкций по настройке автомобильных зеркал, но универсальный метод сложно найти из-за разнообразия типов кузовов. Тем не менее, есть некоторые рекомендации, которые могут помочь владельцам всех моделей автомобилей.

Многие автолюбители верят в стереотип, что полностью избавиться от слепых пятен невозможно. Хотя мы частично согласны с этим мнением, следует отметить, что в большинстве случаев проблему можно устранить. Исключения составляют лишь редкие модели автомобилей, у которых конструктивные особенности не позволяют этого сделать.

Инструкторы автошкол часто делятся информацией о слепых пятнах с учениками. Однако новички иногда думают, что в их автомобиле обязательно есть не просматривающаяся зона. На самом деле это не всегда так.

Предлагаем простой и надёжный способ регулировки зеркал, который поможет избавиться от слепых пятен. Для начала водителю нужно сесть за руль с ровной спиной и посмотреть прямо перед собой. Затем следует наклониться влево (если автомобиль леворульный) до тех пор, пока плечо не коснётся стойки автомобиля, и прислониться к боковому стеклу. В этом положении необходимо настроить зеркало так, чтобы изображение в нём соответствовало привычному.

После завершения настройки можно вернуться в исходное положение. Теперь водитель будет видеть изображение в боковом зеркале с увеличенным углом обзора. Таким же образом следует отрегулировать и правое зеркало, при этом корпус тела должен быть немного выше центральной консоли. Вначале отрегулированные зеркала могут показаться неудобными, но вскоре водитель привыкнет к новому углу обзора.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

