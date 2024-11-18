Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
15-й пакет санкций против России — в приоритете санкции против атомной энергетики
Уникальные лекарства для онкобольных начнут разрабатывать в Тюмени
В России хотят повысить штрафы за нарушение ПДД
Советы по выбору маникюра с блеском для зимы от топ-мастера
Салат с плавленым сыром и яйцом: простой рецепт из прошлого
Секреты ароматной шарлотки: рецепт, который покорит всех
5 причин появления белого налёта в цветочных кашпо
Эксперт по туризму рассказал, на что опираться при выборе места для отдыха
Почему тыквенные семечки — это кладезь здоровья, если их правильно хранить и готовить

Рекомендации по регулировке зеркал для безопасности

Настройка зеркал: простое решение для безопасности
2:06
Авто

Неправильно настроенные зеркала заднего вида могут создать так называемое "слепое пятно", представляющее собой область, не видимую в зеркале. В результате водитель может не заметить другую машину, что во время смены полосы может привести к аварии.

Настройка зеркал: простое решение для безопасности
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Существует множество инструкций по настройке автомобильных зеркал, но универсальный метод сложно найти из-за разнообразия типов кузовов. Тем не менее, есть некоторые рекомендации, которые могут помочь владельцам всех моделей автомобилей.

Многие автолюбители верят в стереотип, что полностью избавиться от слепых пятен невозможно. Хотя мы частично согласны с этим мнением, следует отметить, что в большинстве случаев проблему можно устранить. Исключения составляют лишь редкие модели автомобилей, у которых конструктивные особенности не позволяют этого сделать.

Инструкторы автошкол часто делятся информацией о слепых пятнах с учениками. Однако новички иногда думают, что в их автомобиле обязательно есть не просматривающаяся зона. На самом деле это не всегда так.

Предлагаем простой и надёжный способ регулировки зеркал, который поможет избавиться от слепых пятен. Для начала водителю нужно сесть за руль с ровной спиной и посмотреть прямо перед собой. Затем следует наклониться влево (если автомобиль леворульный) до тех пор, пока плечо не коснётся стойки автомобиля, и прислониться к боковому стеклу. В этом положении необходимо настроить зеркало так, чтобы изображение в нём соответствовало привычному.

После завершения настройки можно вернуться в исходное положение. Теперь водитель будет видеть изображение в боковом зеркале с увеличенным углом обзора. Таким же образом следует отрегулировать и правое зеркало, при этом корпус тела должен быть немного выше центральной консоли. Вначале отрегулированные зеркала могут показаться неудобными, но вскоре водитель привыкнет к новому углу обзора.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Новости спорта
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть? Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
15-й пакет санкций против России — в приоритете санкции против атомной энергетики
Уникальные лекарства для онкобольных начнут разрабатывать в Тюмени
Саммит G-20 в Бразилии отметился ультимативным требованием Байдена к коллегам
В России хотят повысить штрафы за нарушение ПДД
Советы по выбору маникюра с блеском для зимы от топ-мастера
Салат с плавленым сыром и яйцом: простой рецепт из прошлого
Секреты ароматной шарлотки: рецепт, который покорит всех
5 причин появления белого налёта в цветочных кашпо
Эксперт по туризму рассказал, на что опираться при выборе места для отдыха
Почему тыквенные семечки — это кладезь здоровья, если их правильно хранить и готовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.