В Японии ежегодно проводятся соревнования среди эвакуаторщиков

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В 40 км от Токио (Япония) в городе Тиба пройдут соревнования среди эвакуаторщиков, сообщает The Drive.

Фото: JAF is licensed under Free More info

На ежегодные соревнования JAF Road Service собираются работники экстренных служб. Организатором выступает Японская автомобильная федерация ( JAF). Вход для зрителей бесплатный.

На первом этапе участникам нужно с помощью эвакуатора, оборудованного лебёдкой, поставить перевёрнутый автомобиль на колёса. Хотя для обученных профессионалов это звучит относительно просто, однако на деле это сложная операция, которая требует чёткого понимания того, где нужно закрепить лебёдку и в каком направлении тянуть.

В программе также предусмотрены мероприятия для детей. Сотрудники JAF показывают ученикам начальной школы, как можно сменить колесо.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения.



Лебёдка — механизм, тяговое усилие которого передаётся посредством каната, цепи, троса или иного гибкого элемента от приводного барабана. Привод лебёдки может быть ручным (ручная лебёдка, кабестан), электрическим (электрическая лебёдка), от двигателя внутреннего сгорания, паровой машины.

