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Зимние проблемы автолюбителей с АКПП

Снежный плен: советы для водителей с АКПП
2:04
Авто

Зима — это сложное время для автолюбителей, особенно когда речь идёт о риске застрять в снегу. Для водителей это может превратиться в настоящую проблему, требующую изобретательности для освобождения автомобиля. В некоторых случаях может понадобиться буксировка или вызов эвакуатора.

Снежный плен: советы для водителей с АКПП
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Владельцам автомобилей с механической коробкой передач значительно проще выбраться из снежных ловушек. В то же время автомобили с автоматической коробкой передач не предназначены для пробуксовки, что добавляет трудностей.

Вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП, остаётся открытым. Одни водители уверены, что буксировка ведёт к быстрой поломке трансмиссии, в то время как другие считают, что это возможно, но лишь на короткое время.

Первый подход основан на том, что пробуксовка повышает температуру трансмиссии, что может негативно сказаться на гидроблоке. Поломка гидроблока, в свою очередь, ведёт к дорогостоящему ремонту.

Существует альтернативный способ, помогающий выбраться из снежной ловушки — раскачка автомобиля с пробуксовкой колёс. Это требует нажатия на газ и сцепления, однако в машинах с АКПП управление сцеплением отсутствует, что делает такой метод невозможным.

Автолюбители предложили другой вариант: переключение с драйва на реверс, при этом удерживая педаль газа. Благодаря инерции машина может выбраться из снега или грязи. Также можно использовать тормоз в верхней точке ямы, что увеличивает дистанцию для разгона.

Этот метод достаточно эффективен, но требует опыта и ловкости. Недостаток в том, что он увеличивает нагрузку на трансмиссию, что может привести к её быстрому износу. Нагрузку на автоматическую коробку передач сложно избежать, независимо от выбранного способа. Поэтому владельцам автомобилей с "автоматом" настоятельно рекомендуется избегать ситуаций, когда существует риск попасть в снежный плен.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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