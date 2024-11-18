Ошибки при заправке, о которых стоит помнить

Заправка авто: основные правила безопасности

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Ошибки, которые водители совершают на заправке, часто приводят к неприятным последствиям. Даже опытные автолюбители могут сделать ошибку, оказавшись на заправочной станции. Рассмотрим пять основных ошибок, которые часто допускаются.

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Заправка другим видом топлива



Хотя это может показаться странным, многие водители всё равно заливают в свои автомобили "не то" топливо. Например, дизельное авто может получить бензин, и наоборот, даже если пистолеты для разных типов топлива имеют различия в форме. Чтобы избежать такой ошибки, особенно важно не торопиться, особенно владельцам двух видов автомобилей, поскольку привычка может сыграть злую шутку. Если такая ошибка произошла, не стоит заводить двигатель. Важно немедленно отбуксировать машину в сервисный центр для слива топлива, иначе есть риск повредить катализатор и выхлопную систему.

Заправка при работающем двигателе



Заправка автомобиля при работающем двигателе возможна, и иногда это происходит без последствий. Тем не менее, не рекомендуется это делать, так как искры или статическое электричество могут вызвать пожар при попадании на разлитое топливо. Это особенно касается старых автомобилей и тех, у кого катализатор был удалён.

Заправка до полного бака



Хотя полный бак может обеспечить дополнительные километры, не следует забывать, что в жару топливо может расширяться и вытекать из заливной горловины. В таком случае достаточно одной искры для возникновения пожара, что особенно опасно при движении по неровным дорогам.

Не вытащить заправочный пистолет



В спешке водители иногда уезжают, не вытащив заправочный пистолет из горловины. Благодаря специальным механизмам разлив топлива в этом случае, как правило, не приводит к пожару. Однако это не освобождает водителя от ответственности за ущерб, так как может произойти поломка оборудования.

Незакрытые двери автомобиля



Некоторые водители забывают закрыть двери автомобиля, отправляясь платить за топливо. Это может стать лёгкой добычей для злоумышленников, которые могут украсть личные вещи, оставленные в салоне или багажнике. Если оставить ключ-транспондер внутри, есть риск угона автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

