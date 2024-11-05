Железнодорожные переезды под контролем: идёт обсуждение инициатив Минтранса

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Минтранс России инициировал общественное обсуждение проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в правила оборудования железнодорожных переездов общего пользования автоматическими средствами фото- и видеофиксации. Эти устройства будут передавать информацию о нарушениях правил проезда через железнодорожные переезды в органы государственного контроля, сообщает "АК&M".

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Несоблюдение правил дорожной безопасности на железнодорожных переездах представляет опасность не только для водителей автотранспорта, но и для пассажиров поездов.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются серьезные нарушения водителями правил дорожного движения, поэтому важной и эффективной мерой является неотвратимость наказания за такие правонарушения.

В первую очередь оборудованием средствами фиксации нарушений будут обзаводиться те железнодорожные переезды, где произошли случаи столкновений автомобилей с грузовыми и пассажирскими поездами.

Данная мера направлена на улучшение безопасности движения как поездов, так и автотранспортных средств, что, в свою очередь, поможет сохранить жизни и здоровье всех участников дорожного движения, включая пассажиров поездов, локомотивные бригады и водителей автомобилей.

Уточнения

Проект (от лат. projectus, букв. «брошенный вперёд»), законопроект — документ c текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или вынесению на референдум.





Локомоти́в — железнодорожный тяговый подвижной состав, предназначенный для ведения по железнодорожным путям поездов и отдельных вагонов.



